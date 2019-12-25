Школьник сломал позвоночник во время ДТП на проспекте Солидарности

Пострадавший попал в больницу.

В пятницу вечером, 12 августа, в Невском районе произошла авария, в которой пострадал 18-летний подросток. Автомобиль "Газель" столкнулся с "Мерседесом" на проспекте Солидарности, в результате чего опрокинулся на бок.

По информации Piter.tv, в грузовой машине на пассажирском сидении находился ученик 11-го класса. В результате случившегося мальчику понадобилась помощь медиков. Его госпитализировали в больницу им. Раухфуса. У пациента диагностировали компрессионный перелом 11 и 12 позвонков.

Подробности ДТП устанавливаются. Информации о других пострадавших нет.

Ранее на Piter.tv: на Тучковом мосту произошло массовое ДТП со скорой.

Фото: Piter.tv