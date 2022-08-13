На Тучковом мосту произошло массовое ДТП со скорой

В ночь на субботу, 13 августа, на Тучковом мосту произошла массовая авария с участием 13 автомобилей. Машины выстроились в "паровозик". Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".
В сторону Васильевского острова образовался затор, что иллюстрируют данные сервиса "Яндекс. Пробки". На место ДТП приехали два автомобиля скорой помощи и машина МЧС. Однако пострадавших не видно, сообщили очевидцы.
В tg-канале "Мегаполис" рассказали, что есть пострадавшие. Их госпитализировали. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: на проспекте Энгельса сгорели три автомобиля.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Евгений Стешенко)
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