На Тучковом мосту произошло массовое ДТП со скорой

Очевидцы сообщают о нескольких пострадавших.

В ночь на субботу, 13 августа, на Тучковом мосту произошла массовая авария с участием 13 автомобилей. Машины выстроились в "паровозик". Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

В сторону Васильевского острова образовался затор, что иллюстрируют данные сервиса "Яндекс. Пробки". На место ДТП приехали два автомобиля скорой помощи и машина МЧС. Однако пострадавших не видно, сообщили очевидцы.

В tg-канале "Мегаполис" рассказали, что есть пострадавшие. Их госпитализировали. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Энгельса сгорели три автомобиля.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Евгений Стешенко)