  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:25
433
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На Тучковом мосту произошло массовое ДТП со скорой

0 0

Очевидцы сообщают о нескольких пострадавших.

В ночь на субботу, 13 августа, на Тучковом мосту произошла массовая авария с участием 13 автомобилей. Машины выстроились  в "паровозик". Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

В сторону Васильевского острова образовался затор, что иллюстрируют данные сервиса "Яндекс. Пробки". На место ДТП приехали два автомобиля скорой помощи и машина МЧС. Однако пострадавших не видно, сообщили очевидцы. 

В tg-канале "Мегаполис" рассказали, что есть пострадавшие. Их госпитализировали. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Энгельса сгорели три автомобиля.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Евгений Стешенко)

Теги: дтп со скорой, массовая авария, мчс, пострадали люди, пробки, тучков мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии