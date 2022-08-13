На проспекте Энгельса сгорели три автомобиля

Пламя тушили 20 пожарных.

Накануне, 12 августа, на Парнасе произошел крупный пожар. Три автомобиля полыхали на территории промзоны. Как отметили очевидцы, сначала произошел хлопок, а затем они увидели дым.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по городу, на проспекте Энгельса, 181, горели два грузовика и одна легковушка. Возгорание отправились тушить 20 спасателей и четыре спецмашины.

За 26 минут огонь удалось локализовать. По предварительным данным, никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее на Piter.tv: бетономешалка упала на "Ниву" на Шлиссельбургском проспекте

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Макс Щелоков)