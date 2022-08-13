На проспекте Энгельса сгорели три автомобиля

Накануне, 12 августа, на Парнасе произошел крупный пожар. Три автомобиля полыхали на территории промзоны. Как отметили очевидцы, сначала произошел хлопок, а затем они увидели дым.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по городу, на проспекте Энгельса, 181, горели два грузовика и одна легковушка. Возгорание отправились тушить 20 спасателей и четыре спецмашины.
За 26 минут огонь удалось локализовать. По предварительным данным, никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.
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