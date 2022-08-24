Открытие "Горного института" переносится на следующий год

Обкатка станции продлится до конца декабря.

По данным Telegam-канала "Спб Строительный", открытие станции метро "Горный институт" вопреки предыдущим предположениям и заявлениям стоит ожидать лишь в январе следующего года. Об этом свидетельствует документ со сроками обкатки станции, которая продлится до конца года.

Из документации, попавшей в распоряжение автора Telegram-канала, следует: обкатка путей "Горного" будет проходить с 10 по 31 декабря, что полностью исключает возможность открытия станции в 2024 году. Предположительная дата открытия – 31 января 2025-го.

Тем временем на двух станциях петербургского метро появилась возможность оплаты по биометрии.

Фото: Telegram / Подземник; Спб Строительный