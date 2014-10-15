На двух станциях петербургского метро появилась возможность оплаты по биометрии

Тестирование фокус-группы из 50 человек будет проходить до конца ноября.

Первые терминалы с оплатой по биометрии появились в петербургском метро. Пока они есть только на двух станциях: "Гостиный двор" и "Площадь Восстания". Об этом на пресс-конференции "Цифровизация транспортного комплекса Петербурга" рассказал замначальника петербургского метрополитена Вадим Арсеньев.

Через турникет можно пройти без пластиковой банковской карты или другого электронного носителя.

Тестирование фокус-группы из 50 человек будет проходить до конца ноября. В 2025 году будет принято решение о тиражировании такого способа оплаты проезда на каждую станцию петербургской подземки. Биометрию петербуржцы будут сдавать через Госуслуги.

Жители Ленобласти теперь могут получать уведомления от МФЦ в ВКонтакте.

Фото: Piter.tv