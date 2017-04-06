"Горный институт" могут достроить до начала 2025 года

Точной даты открытия станции нет.

Губернатор Петербурга Александр Беглов, представляя проект городского бюджета на следующую трёхлетку в ЗакСе города сообщил, что строительные работы на станции "Горный институт" на Васильевском острове завершатся до конца 2024 года. Конкретную дату открытия станции глава города не уточнил.

Также стало известно, что в ближайшие три года метрополитен получит 318 новых вагонов для поездов.

Из городского бюджета с 2025 по 2027 год на строительство новых станций метро выделят 170 млрд рублей. На 2025 год заложено 35 млрд рублей.

Недавно "Метрострой Северной Столицы" получил первый блокоукладчик в рамках договора с Обуховским заводом.

Фото: Метрострой Северной Столицы (архив)