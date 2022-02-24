"Метрострой Северной Столицы" получил первый блокоукладчик в рамках договора с Обуховским заводом

Он сможет сооружать тоннели с максимальным диаметром до 11,6 м.

"Метрострой Северной Столицы" получил первый блокоукладчик в рамках договора на поставку техники с Обуховским заводом. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Укладчик оснащен гидравлическим приводом вращения рычага с захватом для установки тюбинга, а также специальным пультом управления. Он сможет сооружать тоннели с максимальным диаметром до 11,6 м.

В феврале 2023 года АО "Метрострой Северной Столицы" заключило контракт на поставку двух тоннелепроходческих комплексов диаметром 5,6 м, двух тоннельных наклонных укладчиков с породопогрузочными машинами и 19 тоннельных блокоукладчиков различного диаметра. Щиты будут использовать на Красносельско-Калининской линии (на участке от станции "Путиловская" до станции "Обводный канал-2" и далее).

Фото: Piter.tv (архив)