  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Под окнами дома по Варшавской улице нашли тело молодой петербурженки
Сегодня, 10:05
195
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Под окнами дома по Варшавской улице нашли тело молодой петербурженки

0 0

Она погибла почти сразу после свадьбы.

Под окнами дома 19к2 по Варшавской улице в Петербурге обнаружили тело обнаженной 23-летней девушки. Она погибла почти сразу после свадьбы, пишет "Фонтанка".

Известно, что девушка приехала в Северную столицу из Брянской области, училась в университете ветеринарной медицины. Накануне вечером погибшая опубликовала в социальных сетях фотографии со своей свадьбы. 

Петербурженка скончалась в больнице. Полиция опросила молодого человека, который стал ей мужем. Предварительно, к гибели невесты он не причастен. Девушка была утром 27 июля в состоянии наркотического опьянения. Также отмечается, что соседи незадолго до случившегося слышали чью-то ссору. 

Ранее мы рассказывали о том, что у Большеохтинского моста в Неве утонул петербуржец.

Фото: Piter.TV

Теги: варшавская улица, погибла девушка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии