Под окнами дома по Варшавской улице нашли тело молодой петербурженки

Она погибла почти сразу после свадьбы.

Под окнами дома 19к2 по Варшавской улице в Петербурге обнаружили тело обнаженной 23-летней девушки. Она погибла почти сразу после свадьбы, пишет "Фонтанка".

Известно, что девушка приехала в Северную столицу из Брянской области, училась в университете ветеринарной медицины. Накануне вечером погибшая опубликовала в социальных сетях фотографии со своей свадьбы.

Петербурженка скончалась в больнице. Полиция опросила молодого человека, который стал ей мужем. Предварительно, к гибели невесты он не причастен. Девушка была утром 27 июля в состоянии наркотического опьянения. Также отмечается, что соседи незадолго до случившегося слышали чью-то ссору.

Ранее мы рассказывали о том, что у Большеохтинского моста в Неве утонул петербуржец.

Фото: Piter.TV