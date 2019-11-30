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В автопарке попавшего в ДТП на Варшавской автобуса обнаружили нарушения

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Водитель был допрошен и задержан.

После вчерашнего ДТП на Варшавской улице, жертвой которого стала 77-летняя женщина, в автопарке по месту прохождения водителем автобуса предрейсовых процедур прошла проверка, – сообщили в пресс-службе МВД Северной столицы.

Правоохранители выявили нарушения условий труда-отдыха водителей и прохождения медицинского осмотра. По результатам обысков водитель спровоцировавшего ДТП автобуса был допрошен в качестве подозреваемого и задержан.

Ранее мы писали, что МВД расследует причины ДТП с двумя фурами на трассе М-10.

Видео: Telegram / Mash на Мойке 

Теги: варшавская улица, дтп с автобусом, ленинский проспект
Категории: Лента новостей, Картина дня, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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