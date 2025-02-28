По факту смертельного ДТП с автобусом на Варшавской возбуждено уголовное дело

Следователи ГУ МВД РФ работают на месте происшествия, устанавливая причины аварии.

Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движение, повлекшее смерть человека) в связи с ДТП на пересечении Варшавской улицы и Ленинского проспекта. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что 28 февраля около 15:20 на указанном перекрестке произошла серьезная авария. По предварительным данным, водитель автобуса маршрута №147 потерял управление, столкнулся с семью автомобилями и выехал на тротуар.

В результате ДТП погибла женщина-пешеход, находившаяся на тротуаре в момент столкновения. Количество пострадавших уточняется. Следователи ГУ МВД РФ работают на месте происшествия, устанавливая причины аварии.

Ранее мы сообщили о том, что на Малоохтинской набережной собрался "паровозик" из семи машин.

Видео: прокуратура СПб