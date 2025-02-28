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На Малоохтинской набережной собрался "паровозик" из семи машин

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Пробка в районе аварии простирается на несколько километров.

Движение на Большеохтинском мосту осложнено из-за аварии с участием автокрана, сообщают очевидцы. Информация о пострадавших отсутствует, на месте происшествия работают медицинские бригады, сообщают в Telegram-канале "Мегаполис".

По предварительным данным, в ДТП при въезде на Большеохтинский мост оказались вовлечены семь автомобилей. Один из свидетелей предположил, что крановщик мог забыть о габаритах своего транспортного средства.

Представители экстренных служб и дорожно-транспортных ведомств пока не прокомментировали ситуацию. Согласно данным "Яндекса", пробка в районе аварии простирается на несколько километров.

Ранее мы сообщили о том, что

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер; Яндекс.карты

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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