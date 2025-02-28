На Малоохтинской набережной собрался "паровозик" из семи машин

Движение на Большеохтинском мосту осложнено из-за аварии с участием автокрана, сообщают очевидцы. Информация о пострадавших отсутствует, на месте происшествия работают медицинские бригады, сообщают в Telegram-канале "Мегаполис".
По предварительным данным, в ДТП при въезде на Большеохтинский мост оказались вовлечены семь автомобилей. Один из свидетелей предположил, что крановщик мог забыть о габаритах своего транспортного средства.
Представители экстренных служб и дорожно-транспортных ведомств пока не прокомментировали ситуацию. Согласно данным "Яндекса", пробка в районе аварии простирается на несколько километров.
Ранее мы сообщили о том, что
Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер; Яндекс.карты
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