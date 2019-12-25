На Варшавской улице автобус влетел в остановку. Есть погибшая

ДТП произошло после столкновения с другим автобусом.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с автобусами на Варшавской улице. В настоящее время известно об одной погибшей, на месте аварии появился затор.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось днем 28 февраля. Предварительно, водитель автобуса №147 не справился с управлением при повороте, в результате чего врезался в два легковых автомобиля, автобус №13 и остановку общественного транспорта.

Погибла девушка-пешеход, пишет "Фонтанка". Информация о пострадавших устанавливается, их как минимум трое. Кроме того, судя по сведениям "Яндекс.Карт", авария собрала пробку. Все детали выясняются.

Фото: Telegram / Топ новости Петербурга; "Яндекс.Карты"