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На Варшавской улице автобус влетел в остановку. Есть погибшая
Сегодня, 15:57
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На Варшавской улице автобус влетел в остановку. Есть погибшая

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ДТП произошло после столкновения с другим автобусом.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с автобусами на Варшавской улице. В настоящее время известно об одной погибшей, на месте аварии появился затор. 

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось днем 28 февраля. Предварительно, водитель автобуса №147 не справился с управлением при повороте, в результате чего врезался в два легковых автомобиля, автобус №13 и остановку общественного транспорта. 

Погибла девушка-пешеход, пишет "Фонтанка". Информация о пострадавших устанавливается, их как минимум трое. Кроме того, судя по сведениям "Яндекс.Карт", авария собрала пробку. Все детали выясняются. 

Фото: Telegram / Топ новости Петербурга; "Яндекс.Карты" 

Теги: варшавская улица, дтп с автобусами
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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