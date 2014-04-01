В ДТП с двумя автобусами в Пушкине пострадали три пассажира

В больницу доставили 11-летнего ребенка.

Полицейские проводят проверку по факту аварии с двумя автобусами в Пушкине. Пострадали пассажиры, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло днем 30 марта на пересечении Ахматовской и Железнодорожной улиц. Предварительно, в больницу в состоянии средней степени тяжести госпитализировали трех пассажиров, включая 11-летнего ребенка.

Также все обстоятельства происшествия устанавливает прокуратура района.

Прокуратура в рамках надзорных мероприятий даст оценку соблюдению законодательства при выпуске транспортных средств на линию для оказания пассажирских услуг населению. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Ранее на Piter.TV: нелегальный таксист устроил массовую аварию на Космонавтов.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга