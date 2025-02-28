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Появилось видео с наездом автобуса на остановку на Варшавской улице

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Прокуратура установит все причины и условия, способствовавшие происшествию.

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту аварии, произошедшей с участием автобуса и автомобилей. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, автобус наехал на остановку общественного транспорта по Варшавской улице. 

Прокуратура установит все причины и условия, способствовавшие происшествию, а также даст оценку исполнению законодательства о безопасности дорожного движения при организации пассажирских перевозок.

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Видео: прокуратура СПб
 

Теги: варшавская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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