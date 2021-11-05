МВД расследует причины ДТП с двумя фурами на трассе М-10

В аварию попали два грузовых авто и одна легковушка.

Правоохранители расследуют причины и обстоятельства ДТП на 673-м км автодороги М-10 "Россия". Как сообщают в пресс-службе петербургской полиции, в аварии замешаны два грузовых автомобиля и один легковой.

Сотрудниками ГАИ было установлено, что ДТП спровоцировал 61-летний водитель фуры "Даф". Он двигался в сторону Санкт-Петербурга в левой полосе, а затем совершил выезд на встречную полосу движения и столкнулся с легковым "Фиатом" и "Камазом". Их водители были госпитализированы.

Полиция проводит проверку по ДТП, устанавливаются все обстоятельства происшествия. МВД Санкт-Петербурга

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Фото: ФКУ Упрдор Северо-Запад