Полиция задержала подозреваемую в поножовщине на Светлановском проспекте

Ранее женщина уже была неоднократно судима.

Сотрудники МВД Северной столицы оперативно задержали женщину, которую подозревают в поножовщине на Светлановском проспекте. Об этом рассказали в прес-сслужбе петербургской полиции.

По данным правоохранителей, инцидент имел место сегодня у дома №58/1. При выезде на место происшествия полицейские обнаружили 29-летнего мужчину с перерезанным горлом. Он находился на 10-м этаже в подъезде общежития.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, а предполагаемую виновную вскоре по горячим следам задержали. Это – 32-летняя постоялица общежития. Ранее она уже была неоднократно судима. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, что сильный пожар охватил административное здание на Курляндской.

Фото: Piter.TV