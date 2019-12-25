На трассе М-10 в Ленобласти перекроют полосу в направлении Петербурга

Пропускную способность ограничат в районе деревни Новолисино.

На путепроводе через железную дорогу "Тосно — Новолисино" в составе трассы М-10 с 19 по 27 июня перекроют полосу в направлении Петербурга. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Пропускную способность ограничат в районе деревни Новолисино. На участке планируются работы по восстановлению модульных резинометаллических деформационных швов и пришовных зон. Всего там четыре полосы для движения, по две в каждом направлении.

На месте установят временные дорожные знаки, а также смонтируют световую сигнализацию.

Ранее мы сообщили о том, что в Адмиралтейском, Курортном и Петродворцовом районах с 19 июня вводятся дорожные ограничения. Пройдут работы по ремонту дорожного покрытия и реконструкции инженерных сетей.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"