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На трассе М-10 в Ленобласти перекроют полосу в направлении Петербурга
Сегодня, 16:29
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На трассе М-10 в Ленобласти перекроют полосу в направлении Петербурга

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Пропускную способность ограничат в районе деревни Новолисино.

На путепроводе через железную дорогу "Тосно — Новолисино" в составе трассы М-10 с 19 по 27 июня перекроют полосу в направлении Петербурга. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Пропускную способность ограничат в районе деревни Новолисино. На участке планируются работы по восстановлению модульных резинометаллических деформационных швов и пришовных зон. Всего там четыре полосы для движения, по две в каждом направлении. 

На месте установят временные дорожные знаки, а также смонтируют световую сигнализацию. 

Ранее мы сообщили о том, что в Адмиралтейском, Курортном и Петродворцовом районах с 19 июня вводятся дорожные ограничения. Пройдут работы по ремонту дорожного покрытия и реконструкции инженерных сетей. 

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 

Теги: дорожные ограничения, м-10
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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