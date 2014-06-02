В Адмиралтейском, Курортном и Петродворцовом районах с 19 июня вводятся дорожные ограничения

Пройдут работы по ремонту дорожного покрытия и реконструкции инженерных сетей.

В трех районах Петербурга с 19 июня ограничат и закроют движение, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

В Адмиралтейском районе по 1 июля будут проводить работы по ремонту дорожного покрытия, поэтому проезд затруднится по Екатерингофскому мосту.

В Курортном районе до 22 июня в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей перекроют движение по Ермоловскому проспекту в Сестрорецке от Малой Канонерской улицы до улицы Коммунаров.

А в Петродворцовом районе по 20 июня планируется ремонт дороги, из-за чего проезд ограничат по Профсоюзной улице в Ломоносове от улицы Победы до Ораниенбаумского проспекта.

Ранее на Piter.TV: на трассе "Кола" 17 июня разведут Ладожский мост.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга