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В Адмиралтейском, Курортном и Петродворцовом районах с 19 июня вводятся дорожные ограничения
Сегодня, 11:57
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В Адмиралтейском, Курортном и Петродворцовом районах с 19 июня вводятся дорожные ограничения

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Пройдут работы по ремонту дорожного покрытия и реконструкции инженерных сетей.

В трех районах Петербурга с 19 июня ограничат и закроют движение, рассказали в Государственной административно-технической инспекции. 

В Адмиралтейском районе по 1 июля будут проводить работы по ремонту дорожного покрытия, поэтому проезд затруднится по Екатерингофскому мосту. 

В Курортном районе до 22 июня в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей перекроют движение по Ермоловскому проспекту в Сестрорецке от Малой Канонерской улицы до улицы Коммунаров. 

А в Петродворцовом районе по 20 июня планируется ремонт дороги, из-за чего проезд ограничат по Профсоюзной улице в Ломоносове от улицы Победы до Ораниенбаумского проспекта. 

Ранее на Piter.TV: на трассе "Кола" 17 июня разведут Ладожский мост. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, дорожные ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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