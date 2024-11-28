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На трассе "Кола" 17 июня разведут Ладожский мост
Сегодня, 16:48
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На трассе "Кола" 17 июня разведут Ладожский мост

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Переправу возле деревни Марьино откроют с 15:00 до 15:45.

В Ленобласти на трассе "Кола" 17 июня разведут Ладожский мост. В течение 45 минут будет перекрыто движение, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

По реке Неве пройдет буксир "Ижорец" с максимальным высотным габаритом 18 метров. Переправу возле деревни Марьино откроют с 15:00 до 15:45. Разводку осуществят представители подрядной организации ООО "ЕвроТрансСтрой" по согласованию с ФБУ "Администрация "Волго-Балт". 

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 

Ранее мы рассказывали о том, что в двух районах Петербурга с 18 июня ограничат и закроют движение. 

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 

Теги: ладожский мост, разводка моста
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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