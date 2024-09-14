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В двух районах Петербурга с 18 июня ограничат и закроют движение
Сегодня, 11:52
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В двух районах Петербурга с 18 июня ограничат и закроют движение

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Речь идет о Фрунзенском и Центральном районах.

С 18 июня дорожные ограничения вводятся в двух районах Петербурга, рассказали в Государственной административно-технической инспекции. 

Во Фрунзенском районе до 23 июня в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия закрывается проезд по Купчинской улице от улицы Олеко Дундича до Малой Балканской улицы. 

А в Центральном районе по этой же причине по 19 июня ограничат движение по Боровой улице от улицы Константина Заслонова до улицы Марата, с закрытием проезда по Боровой улице в направлении от улицы Константина Заслонова к улице Марата. Также перекроют проезд по Волоколамскому переулку возле Боровой улицы, с введением двустороннего движения по Волоколамскому переулку от Коломенской улицы до Боровой улицы. 

Ранее на Piter.TV: во время ПМЭФ грузовикам запретят ездить по ЗСД на участке от Екатерингофки до КАД Юг. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, дорожные ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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