Во время ПМЭФ грузовикам запретят ездить по ЗСД на участке от Екатерингофки до КАД Юг

Все съезды на данном участке также входят в данный запрет.

В период ПМЭФ движение грузовиков на участке ЗСД от Екатерингофки до КАД Юг будет запрещено. Об этом водителей предупредили в пресс-службе компании "Магистраль Северной столицы".

В связи с проведением Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в период с 18 по 22 июня 2025 года вводится ограничение движения грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн на участке ЗСД от набережной Екатерингофки до КАД Юг, включая все съезды на указанном маршруте.

Также вводятся ограничения движения грузового автотранспорта на следующих автомобильных дорогах:

– Участок автомобильной дороги КАД от Ропшинского шоссе до Софийской улицы;

– Пулковское шоссе от Красносельского шоссе до Дунайского проспекта;

– Петербургское шоссе от Пулковского шоссе до Кузьминского шоссе;

– Витебский проспект от Московского шоссе до Петербургского шоссе.

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Фото: Piter.tv