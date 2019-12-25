Запас прочности путепроводов ЮШМ проверили колонной из 12 грузовиков

Движение по двум путепроводам Южной широтной магистрали откроют в 2027 году.

Два путепровода Южной широтной магистрали в Петербурге прошли проверку на прочность. Для испытаний строители организовали проезд колонны из 12 самосвалов. Общая масса тяжелой техники составила 324 тонны, что позволило смоделировать нагрузку при интенсивном движении транспорта. Об этом сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.

Сооружения построили над железнодорожными путями Балтийского и Витебского направлений. После открытия они позволят автомобилистам объезжать 2 наземных переезда и тем самым снизить нагрузку на дорожную сеть.

Во время испытаний специалисты измеряли напряжение и деформацию конструкций под воздействием тяжелой техники. Полученные показатели подтвердили, что запас прочности обоих путепроводов соответствует установленным нормативам.

Открыть движение по новым сооружениям планируют в 2027 году. После завершения строительства вместо испытательных колонн по ним смогут проезжать автомобилисты.

Ранее на Piter.TV: трассу от Петербурга до Тюмени намерены достроить до конца года.

Фото: пресс-служба Смольного