Скоростной маршрут: трассу от Петербурга до Тюмени намерены достроить до конца года

Протяженность магистрали составит 2 670 километров.

Создание скоростного коридора от Петербурга до Тюмени планируют завершить до конца текущего года. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Международной выставке "Дорога 2026" в Краснодаре, его слова привел ТАСС.

Трассу строящая по прямому поручению президента Владимира Путина. Она получит рекордную протяженность в 2 670 километров. Как отметил вице-премьер, это будет единая, освещенная современная магистраль без светофора или перекрестка.

Согласно планам, единый коридор объединит три ключевые федеральные трассы: М-11 "Нева", ЦКАД/МСД и продленный флагманский проект М-12 "Восток", который является флагманским инфраструктурным проектом, связывающий центральные регионы РФ с Уралом и Западной Сибирью. Изначально трассу спроектировали от Москвы до Казани, затем ее начали продлевать.

Ранее мы сообщали, что магистраль М-32 на севере Петербурга построили наполовину.

Фото: Piter.TV