Вице-премьер подчеркнул, что к концу года планируется завершение всех работ.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин совершил облет строящейся скоростной трассы М-12 "Восток". Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

В ходе совещания Хуснуллин обсудил ход строительства будущей магистрали. Отмечается, что участок дороги будет состоять из новых дорожных объектов. Вице-премьер подчеркнул, что к концу года планируется завершение всех работ. Отмечается, что продление трассы М-12 составит около 800 км и пройдет по территориям республик Татарстан и Башкортостан, Пермского края и Свердловской области.

Ранее Хуснуллин сообщил, что трассировка магистрали "Джубга-Сочи" уже выбрана.

Видео: Правительство России