Трассировка магистрали "Джубга-Сочи" уже выбрана, сообщил Хуснуллин

Марат Хуснуллин рассказал о вопросах, связанных с строительством трассы в Краснодарском крае.

Трассировка российской скоростной магистрали "Джубга-Сочи" уже выбрана, однако финально это решение будет утверждено правительством до конца 2024 года. В настоящее время экспертами ведутся геоизыскания, пока окончательный маршрут не выбран. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам "РИА Новостей" российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Чиновник подчеркнул, что именно транспортное строительство в стране остается самым сложным, так как "тяжело собирается". Согласно предварительным сведениям, проект магистрали оценивается в 1,4 триллиона рублей.

Мы выбрали трассировку. Сейчас мы делаем геоизыскание по выбранной трассировке, делаем строительную документацию. На отдельном участке постараемся войти в проектирование. Возможно, будем поэтапно делать. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Вице-премьер России заметил, что финальная трассировка трассы будет зависеть от результатов геоизысканий. К концу года власти утвердят раддокументацию, а также выйдут на на изыскание, от которого и зависит трассировка. Марат Хуснуллин подчеркнул, что для строительства помехой является мягкий грунт, так как речь идет о территории Кавказского хребта - молодых гор с нетвердыми породами.

Поэтому важно будет смотреть трассировку, чтобы было все-таки там, где удобнее тоннели строить, где удобнее эстакады. Я сам пять раз делал облет трассы - пока нет ощущения, что это окончательная трасса, правильная. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Хуснуллин надеется, что тренд по ветшанию в ЖКХ удастся сломать в 2026 году.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости