Хуснуллин надеется, что тренд по ветшанию в ЖКХ удастся сломать в 2026 году

Вице-премьер России рассказал о том, когда в стране инфраструктура ЖКХ будет изнашиваться меньше, чем обновляться.

Российское правительство рассчитывает сломать тренд по избыточному ветшанию жилищно-коммунальной системы в стране в 2026 году. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам "РИА Новостей" российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Чиновник отметил, что объем государственной программы по модернизации ЖКХ-объектов в России можно оценить в 4,5 триллиона рублей на период до 2030 года. При том из этого количества денежных средств около 900 миллиардов рублей (или по 150 миллиардов рублей ежегодно) приходится именно на прямые бюджетные вложения, связанные с неокупаемыми мероприятиями.

Мы не скрываем и даже честно признаемся... коммунальная система у нас ветшает больше, чем мы ее восстанавливаем. Я думаю, что если мы раскрутим модернизацию ЖКХ в этом году, плюс 2025 год, то где-то в 26-м году этот тренд мы сломаем. И начнется в стране сетей больше обновляться, чем происходить износ. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Марат Хуснуллин добавил, что власти страны предусматривают для регионов дополнительный объем по инвестиционно-бюджетным кредитам на 15 лет под три процента годовых, а также разрешают не возвращать ранее взятые инвестиционно-бюджетные кредиты. Однако эти деньги далее должны рефинансироваться в новые проекты.

Хуснуллин: сборы в ЖКХ должны идти на модернизацию, а не на иномарки.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости