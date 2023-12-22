Хуснуллин: сборы в ЖКХ должны идти на модернизацию, а не на иномарки

Вице-премьер РФ рассказал о проблеме с "окрашиванием" денег, выделяемых на развитие сферы ЖКХ.

Денежные средства, получаемые ресурсоснабжающими организациями (РСО) в системе жилищно-коммунальных услуг в стране, должны в первую очередь идти на модернизацию инженерных сетей в рамках инвестиционных программ, а не "проедаться" за счет высоких зарплат и покупок дорогих автомобилей чиновникам из профильных ведомств. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам "РИА Новостей" российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Эксперт заметил, что со стороны государства за этим моментом будет жесткий контроль.

В тарифе ресурсоснабжающих организаций инвестиционная надбавка заложена, однако анализ показал, что она выполняется в год не более чем на 60% в среднем по стране. Надо эти деньги "окрашивать" и контролировать....Ведь и такие негативные примеры, к сожалению, есть, когда сети не обновлены, а у директора новая машина иномарка. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Известно, что в настоящее время по вопросам целевого расходования федеральных денежных средств в сфере ЖКХ ведется активная работа с прокуратурой. Вице-премьер России отметил, что на текущем этапе важно навести порядок в плате за присоединении к сетям ЖКХ новых объектов. Ежегодно в среднем на эту задачу тратится 200-250 миллиардов рублей. Однако, по словам Марата Хуснуллина, куда на самом деле эти средства направляются - "это темный лес".

В России нужно менять не менее 2-2,5 млн "квадратов" аварийки каждый год.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости