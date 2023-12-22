В России нужно менять не менее 2-2,5 млн "квадратов" аварийки каждый год

Марат Хуснуллин оценил необходимость найти "баланс".

Ежегодно на территории страны властям необходимо заменять не менее 2-2,5 миллиона квадратных метров аварийного жилья, однако федеральная программа по борьбе с непригодным для населения жильем пока не достигла нужного баланса. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам "РИА Новостей" российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Чиновник заметил, что правительство выделило уже порядка 330 миллиардов рублей на указанные задачи. При этом софинансирование регионов и государством составляет 60 к 40.

Если этот тренд сохранится, то к 2030 году к существующим аварийным объектам добавится еще 15-20 миллионов квадратных метров. Нам необходимо запустить процесс их замены. Если мы строим 110 мон к.м., то как минимум 2-2,5 млн из них должны заменить аварийное жилье. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Хуснуллин: ввод жилья в России должен расти на 1,5-2% в год.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости