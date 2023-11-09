Стало известно, сколько в Петербурге аварийных домов

Главной причиной признания дома аварийным является естественный износ.

Летом 2024 года Петербург стал одним из лидеров по росту аварийных домов в РФ. Площадь таких жилых объектов увеличилась почти в 40 раз, пишет "Деловой Петербург" 21 июля.

Число аварийных зданий разнится. По данным сервиса Дом.МинЖКХ, в городе на Неве остался 31 объект общей площадью около 70,6 тыс. "квадратов". Самый старый из них построили в 1823 году. Общее количество квартир – 834 штуки. Больше всего непригодных для жилья зданий – на Васильевском острове и территории Большой Каменки.

На сайте DomReestr.ru количество зданий увеличилось до 74, и многие из них возвели в 1917 году. Самое большое число адресов представляет сайт ГосЖКХ – 262 объекта. В них зарегистрировано более 2 тыс. человек.

Отмечается, что чаще всего в стране главной причиной признания дома аварийным является естественный износ.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге дом Басевича не включили в перечень выявленных памятников.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)