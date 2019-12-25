Более 408 тысяч российских семей переехали из аварийного жилья с 2019 года

Программа переселения из аварийного фонда действует по поручению президента с 2008 года.

В России с 2019 года расселили более 16,5 млн квадратных метров аварийного жилья. За это время новые квартиры получили свыше 408 тысяч семей. Программа продолжается в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Как сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, создание комфортных условий для жизни семей остается одним из приоритетов строительной отрасли. По его словам, программа переселения из аварийного фонда действует по поручению президента с 2008 года, а с 2019 года вошла в национальный проект. Сейчас власти намерены продолжить эту работу, чтобы как можно больше жителей смогли переехать в современные дома.

В программу также включились воссоединенные регионы. До конца 2027 года там планируют улучшить жилищные условия более чем для 2,2 тысячи человек.

Оператором программы выступает Фонд развития территорий. В организации отметили регионы, которые демонстрируют наиболее высокие темпы переселения жителей из аварийного жилья. В их числе Ханты-Мансийский автономный округ, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область. В каждом из этих субъектов за время действия программы в новые квартиры переехали десятки тысяч семей.

Фото: Минстрой России