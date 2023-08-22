В Петербурге дом Басевича не включили в перечень выявленных памятников

Отмечается, что "выводы историко-культурной судебной экспертизы подтвердили отсутствие у здания достаточной историко-культурной ценности".

Петербургский городской суд 9 июля признал законность распоряжения комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга об отказе во включении дома Басевича в перечень выявленных памятников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что "выводы историко-культурной судебной экспертизы подтвердили отсутствие у здания достаточной историко-культурной ценности".

В 2009 году дом на Большой Пушкарской, 7, признали аварийным и расселили. Городской КГИОП 30 сентября 2020 года выдал заключение о соответствии эскизного проекта реконструкции здания требованиям режимов зон охраны.

Ранее активисты добились сохранения практически всей лицевой фасадной стены. Кроме того, должны были восстановить конфигурацию дворовых корпусов, что позволило бы сохранить исторический облик всего комплекса зданий.

Однако в связи с оспариванием группой лиц законности заключения и разрешения на строительство работы на объекте не проводились, что крайне негативно продолжало сказываться на состоянии оставшихся исторических конструкций. Пресс-служба КГИОП Петербурга

В августе 2023 года рабочие снесли дворовую часть лицевого корпуса дома Басевича.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга