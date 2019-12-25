Сроки реконструкции дома Басевича продлены до конца 2026 года

Новая документация должна пройти повторное согласование из-за выявленных особенностей исторического здания.

Реставрация дома Басевича на улице Большая Пушкарская, д. 7, проводимая под создание комплекса апартаментов для артистов театра Бориса Эйфмана, была перенесена на новую дату окончания работ — теперь не позже 15 декабря 2026 года. Согласно дополнительному соглашению между Фондом капитального строительства и реконструкции и подрядчиком ООО "ПСБ „Жилстрой"", сроки реализации проекта были увеличены, первоначально завершаться он должен был в конце 2025-го, сообщает "Деловой Петербург"

Это уже второй перенос сроков исполнения контракта: изначально завершить работу планировалось не позднее 10 декабря 2024 года. Официальной причиной переноса стали изменения в бюджетном финансировании и необходимость внесения изменений в проектную документацию.

По сообщению комитета по строительству, новая документация должна пройти повторное согласование из-за выявленных особенностей исторического здания. Сам процесс реставрации сопровождается рядом скандалов: поскольку объект находится в охранной зоне центра Петербурга, некоторые архитектурные решения вызвали критику градозащитников.

Здание начали ремонтировать сначала в рамках программы молодежного жилья, однако вскоре приняли решение о его преобразовании в комплекс апартаментов для работников театра Эйфмана. После начала строительных работ в 2023 году возник конфликт среди активистов, недовольных масштабностью сноса части строения. Несмотря на судебные разбирательства, попытки добиться включения дома в список памятников культуры оказались неудачными.

Сейчас продолжается интеграция старого фасада в современные конструкции нового корпуса. Проект вызвал волну споров среди архитекторов и общественных организаций, считающих, что сохранение оригинальных элементов могло бы выглядеть иначе.

Стоимость всего контракта на реставрацию составила около 2,7 миллиарда рублей, из которых уже выполнено обязательств примерно на сумму 1,2 миллиарда. Вместе с домом Басевича подрядчику предстоит построить и жильё для студентов Академии танца Бориса Эйфмана на прилегающем земельном участке, где раньше находился детский сад.

В театре подчеркнули важность реконструкции, утверждая, что наличие современных условий проживания позволит привлекать высококлассных российских и иностранных артистов, поскольку в Питере недостаточно специализированных помещений подобного типа.

Ранее мы сообщили о том, что в здании Сестрорецкого вокзала продолжаются работы по реставрации.

Фото: Piter.TV