В здании Сестрорецкого вокзала продолжаются работы по реставрации

Историческое здание вокзала возведено в 1898 году и примечательно уникальной планировочной структурой, сохранившейся без значительных разрушений даже в военные годы.

Начиная с 2023 года, в здании Сестрорецкого железнодорожного вокзала проводятся работы по восстановлению исторического облика и приспособлению строения к современным требованиям. Проект реставрации выполнен с одобрения Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), пишет "Вечерний Петербург".

Решение Арбитражного суда Москвы, вступившее в законную силу в мае 2023 года, обязало компанию ОАО "РЖД" закончить реставрационные работы в течение 36 месяцев.

На сегодняшний день проведены работы по укреплению фундаментальных конструкций здания, выполненных из каменных валунов, а также наружных стен. Наружная отделка будет выполнена заново в строгом соответствии с оригинальными чертежами начала XX века, включая уникальную выкладку деревянной вагонкой.

Дальнейшие этапы включают восстановление исторических элементов интерьера, таких как двери, деревянный вестибюль главного входа и печь в зале ожидания, украшенная декоративной керамической плиткой. Окна будут заменены на аутентичные деревянные конструкции, сохранив оригинальные формулы остекления и характерные элементы декора.

Историческое здание вокзала возведено в 1898 году и примечательно уникальной планировочной структурой, сохранившейся без значительных разрушений даже в военные годы.

Ранее мы сообщили о том, что капремонт продолжается в Доме Кочетова.

Фото: КГИОП Петербурга