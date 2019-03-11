Капремонт продолжается в Доме Кочетова

Завершающим этапом станет предоставление комфортных условий жизни: после окончания строительства в доме появятся 24 благоустроенные квартиры для нуждающихся семей.

Продолжается реконструкция жилого дома Кочетова, находящегося на пересечении улиц Тележной и профессора Ивашенцова в Санкт-Петербурге. Официальную информацию опубликовали в пресс-центре Смольного.

На сегодняшний день завершены работы по ликвидации аварийных конструкций и снятию старой кровли. Теперь рабочие занимаются монтажом внутренних бетонных перегородок и перекрытий, ремонтом внешнего фасада здания. Окна изготовлены на предприятии и ожидают установки.

Завершающим этапом станет предоставление комфортных условий жизни: после окончания строительства в доме появятся 24 благоустроенные квартиры для нуждающихся семей. Объем строительных работ составляет 1,6 тыс. квадратных метров.

Будут укреплены фундаменты, установлены новые деревянные рамы и двери, проведена замена старых инженерных коммуникаций, а также капитально отремонтированы крыша и внешние стены здания.

На текущий момент выполнено около трети необходимых работ. Ремонт планируют закончить к маю 2026 года. Реконструкция преследует двойную цель: сохранение архитектурного наследия и улучшение жилищных условий горожан. Изначально здание признали аварийным в 2016 году, а в 2022 году оно вошло в государственную программу "Доступное жилье".

Ранее мы сообщили о том, что деревянные конструкции дачи Головина заменят для приспособления под офис.

Фото: Пресс-служба Жилищного комитета Петербурга