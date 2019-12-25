Деревянные конструкции дачи Головина заменят для приспособления под офис

Главная цель реставрации — максимальное сохранение оригинальных исторических материалов.

Разработан проект реставрации и адаптации деревянного дома-дачи Головина под офисные помещения, сообщает издание "Деловой Петербург".

Исследование состояния здания показало значительные разрушения деревянных конструкций фасада, включая опорные балки под облицовочным материалом. Чтобы сохранить архитектурные особенности и интерьер дачи, необходимы срочные ремонтные мероприятия.

Планируется проведение частичной замены бревенчатого каркаса с последующей реставрацией утраченных элементов конструкции. Проект предусматривает поэтапную разборку стен путем временного переноса нагрузки, что обеспечит сохранность первоначального облика постройки. Помимо этого, подвергнутся демонтажу стропильная система крыши и колоннады портика.

Главная цель реставрации — максимальное сохранение оригинальных исторических материалов. Напомним, что до 2027 года запланировано завершение ремонтных работ на даче Головина, построенной в 1824 году и расположенной на Выборгской набережной Санкт-Петербурга. Подрядчик, выигравший соответствующий конкурс агентства ФГБУК АУИПИК, — строительная фирма City Solutions. Бюджет работ оценивается примерно в 80 миллионов рублей.

Дополнительно специалисты займутся благоустройством прилегающей территории размером около 7,1 тысячи квадратных метров. Планируется восстановить недостающие части ограждения лестниц, заменить ступеньки и покрытие площадки, а также демонтировать позднейшие изменения внутреннего пространства для полного восстановления оригинального вида усадьбы.

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