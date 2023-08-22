Активисты сообщили о возобновлении сноса дома Басевича

Городские активисты называют данную часть корпуса наиболее ценной и отмечают, что снос начался в разгар судебной экспертизы.

Во вторник, 22 августа, рабочие приступили к сносу дворовой части лицевого корпуса дома Басевича на Большой Пушкарской улице. Об этом информирует Telegram-канал "Живой Город".

Городские активисты называют данную часть корпуса наиболее ценной и отмечают, что снос начался в разгар судебной экспертизы. Также градозащитники намерены оспорить отказ городского КГИОП от включения дома Басевича в реестр памятников. По результатам экспертизы будут установлены ценность здания и обоснованность его включения в список выявленных объектов культурного наследия.

Последний раз строительная техника у дома Басевича работала в середине лета.

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Фото и видео: Telegram / Живой город