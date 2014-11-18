Смольный требует реставрации башни Галерной гавани на Васильевском острове

Смольный может подать в суд на собственника дозорной башни Галерной гавани на Васильевском острове

Власти города собираются обратиться с иском в суд с требованием, чтобы владелец западной дозорной башни – кроншпица – Галерной гавани Гребного порта на Васильевском острове провел её реставрацию. Об этом пишет "Петербургский дневник"

Западный кроншпиц находится в частной собственности. В соответствии с информацией из ведомства, владелец этого архитектурного памятника заказал научно-проектную документацию по его реставрации и адаптации к современным потребностям в 2013-2015 годах, которая была согласована.

Тем не менее владельцу западного кроншпица необходимо решить вопрос о возможности использования участка прилегающей территории как стройплощадки во время реставрационных работ. Следует отметить, что дозорная башня должна быть восстановлена к 20 сентября текущего года.

Если владелец не выполнит работы по реставрации после истечения установленного срока, КГИОП проведет надзорные мероприятия. В случае невыполнения работ ведомство рассмотрит вопрос о подаче иска в суд с требованием обязать владельца сохранить кроншпиц.

Ранее сообщалось, что доходный дом Антоновой признали памятником.

Фото: Piter.TV