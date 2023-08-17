Доходный дом Антоновой признали памятником

Дом возвели 110 лет назад.

Власти Петербурга включили в реестр объектов культурного наследия бывший доходный дом А. А. Антоновой. Дом на Большом проспекте П.С., 74 был возведен 110 лет назад по проекту архитектора Василия Шауба.

Несмотря на то, что здание жилое, оно находится не в лучшем состоянии – на фасаде видны крупные трещины. После присвоения дому статуса объекта культурного наследия, работы по ремонту могут проводиться только в целях сохранения здания.

Ранее в музейном комплексе "Уткина дача" завершилась реставрация фасадов. Особое внимание было уделено восстановлению лестниц и цоколя, выполненных из натурального Путиловского известняка.

Фото и видео: Piter.tv