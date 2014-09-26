Музейный комплекс "Уткина дача" завершил реставрацию фасадов

"Уткина дача" становится не только местом привлекательным для посетителей, но и памятником величию и красоте архитектуры прошлого.

Музейный комплекс "Уткина дача" завершил важную фазу своего восстановления — реставрацию фасадов, которая восстановила богатство деталей и историческую аутентичность здания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Специалисты с мастерством и вниманием к деталям заменили разрушенные участки кирпичной кладки, оживили величественные колонны и изысканные чугунные балюстрады, которые придают этому архитектурному шедевру неповторимый характер.

Особое внимание уделено восстановлению лестниц и цоколя, выполненных из натурального Путиловского известняка, что придает зданию не только элегантность, но и долговечность.

Мастера искусства также успешно воссоздали окна и двери, используя массив дуба, сохраняя традиции и стиль времени, когда здание было создано. Ротонда, символизирующая изысканность и красоту, будет украшена потрясающей живописью, а пол будет уложен из изысканного трёхцветного мрамора, который подчеркнет роскошь и уникальность этого культурного наследия.

Ранее сообщалось, что н Семёновском мосту установят пандусы для удобства маломобильных граждан.

Фото: правительство Петербурга