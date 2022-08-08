На Семёновском мосту установят пандусы для удобства маломобильных граждан

В проектировании и обследовании переправы участвовали представители маломобильных групп населения, которые работают в СПб ГБУ «Мостотрест».

Семёновский мост в Северной столице оборудуют пандусами для маломобильных групп населения. Воспользоваться ими можно будет с 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Работы выполняют сотрудники СПб ГБУ "Мостотрест" по просьбе горожан. В проектировании и обследовании переправы участвовали представители маломобильных групп населения, которые работают в организации.

Каждый пандус будет устанавливаться в течение месяца. Завершат работы до конца сентября.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге стартовала реставрация ограждения Красного моста.

Фото: Правительство Петербурга