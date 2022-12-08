В Петербурге стартовала реставрация ограждения Красного моста

Полностью ремонт планируют завершить к сентябрю этого года.

Первый этап реставрации Красного моста стартовал 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест" в среду, 2 августа.

Специалисты приступили к работам на верхней части переправы, где окрасят перила, очистят и восстановят гранитные обелиски с торшерами.

Кроме того, реставрация затронет обелиски с фонарями. Гранит очистят от пыли и грязи, заделают трещины и сколы, а навершия обелисков и декоративные элементы торшеров обретут новую позолоту.

Полностью ремонт планируют завершить к сентябрю этого года.

Ранее мы рассказывали о том, что четыре моста перекроют в Петербурге в День ВМФ.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"