Реконструкция Сестрорецкого путепровода продолжается с соблюдением намеченного графика

Капитальный ремонт Сестрорецкого путепровода идет по плану. В рамках проекта планируется обновить дорожное покрытие на площади более 3500 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест", важной частью реконструкции станет замена деформационных швов общей протяженностью 44,2 погонных метра. Этот этап работ имеет ключевое значение для обеспечения долговечности и безопасности всей конструкции путепровода.

Специалисты уже приступили к третьему этапу работ на внутренних полосах проезжей части. В настоящее время ведутся работы по подготовке основания под гидроизоляцию, установке деформационных швов и устройству защитного слоя из литого асфальтобетона.

На внешних полосах путепровода основные работы завершены, и движение транспорта по ним уже открыто.

До 21 сентября на участке Приморского шоссе (от улицы Токарева до улицы Мосина в Сестрорецке) сохраняются ограничения движения. Водителям рекомендуется внимательно следить за временными дорожными знаками при планировании маршрута.

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"