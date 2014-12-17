Реконструкцию Литейного и моста Александра Невского проведут в Петербурге

Ремонтные работы, направленные на повышение надёжности и долговечности важнейших элементов транспортной инфраструктуры, призваны повысить комфорт и безопасность как автовладельцев, так и пассажиров общественного транспорта.

В 2026 году в Петербурге начнется масштабная реконструкция двух мостов — Литейного и моста Александра Невского, а также начнутся работы по обновлению Старо-Невского проспекта. Для осуществления данных проектов уже запрашиваются бюджетные ассигнования, пишет "Петербург2".

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры города объявил о намерении начать полномасштабный ремонт указанных мостов. Помимо обновления дорожных покрытий, в рамках ремонтных мероприятий предусмотрены замена трамвайных рельсов и прочие важные работы. Ориентировочная стоимость ремонта каждого моста составляет около 800 миллионов рублей. Расходы распределены следующим образом: в 2026 году планируется потратить основную часть средств — около 500 миллионов рублей, остальные работы будут финансироваться в 2027 году.

Помимо мостов, власти предусмотрели начало ремонта Старо-Невского проспекта на участке до площади Александра Невского. Данный проект также включён в заявленную ведомством заявку на дополнительное финансирование, представленную главой Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Евгением Варовым 29 августа.

Необходимо отметить, что летом 2025 года завершилась реконструкция Невского проспекта на участке от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания, проведённая в рекордные сроки — всего за две недели. Сейчас ведутся работы по восстановлению Благовещенского моста, после завершения которых начнётся ремонт Дворцового моста.

Ремонтные работы, направленные на повышение надёжности и долговечности важнейших элементов транспортной инфраструктуры, призваны повысить комфорт и безопасность как автовладельцев, так и пассажиров общественного транспорта. Городские власти подчёркивают, что систематическая модернизация дорог и мостов необходима для предотвращения чрезвычайных ситуаций и продления срока эксплуатации ключевых коммуникаций.

В настоящее время детально разрабатывается график проведения ремонтных работ на мостах и проспекте с минимизацией последствий для горожан и туристов. Точные сроки начала работ и возможные ограничения движения будут объявлены дополнительно.

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"