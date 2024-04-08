У моста Александра Невского построят тоннель длиной 623 метра

Общая стоимость указанных работ составит 106,9 млн рублей.

В Красногвардейском районе Петербурга планируется строительство нового транспортного тоннеля длиной 623 метра. Согласно материалам портала госзакупок, контракт на осуществление инженерных изысканий и подготовку проектной документации заключен до 14 декабря 2026 года.

Строительство тоннеля станет частью крупного инфраструктурного проекта, предусматривающего организацию правого поворота с моста Александра Невского и реконструкцию Малоохтинского проспекта. Общая стоимость указанных работ составит 106,9 млн рублей. Дополнительно в рамках проекта будет разработана документация по застройке территории будущего съезда с моста Александра Невского.

Отметим, что идея возведения тоннеля под мостом Александра Невского, расположенного по оси Малоохтинского проспекта (примерно так, как построен тоннель на Синопской набережной), обсуждается в Петербурге с 2012 года. Изначально предполагалось направить по тоннелю транспортный поток, двигающийся с юга на север. Позже, после протестов местных жителей, проект отложили.

Вопрос о строительстве тоннеля вновь возникал в ходе публичных обсуждений в 2018 году. Тогда проект передали на рассмотрение в Главгосэкспертизу, ориентировочно оценив затраты на реализацию в 3,5 млрд рублей.

Фото: пресс-служба СПБ ГБУ "Мостотрест"