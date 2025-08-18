В Петербурге не пропустили 100 тонн камбоджийского риса
Сегодня, 16:09

В ходе проверки выяснилось, что на партию отсутствует декларация о соответствии, а также необходимые протоколы испытаний. 

Государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили в Большом морском порту Санкт-Петербурга крупную партию риса, прибывшую из Камбоджи, без необходимых сопроводительных документов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что на партию риса массой 100 тонн отсутствует декларация о соответствии, а также необходимые протоколы испытаний. 

В связи с выявленными нарушениями ввоз данного груза на территорию Российской Федерации был запрещён.

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге в партии риса из Вьетнама обнаружен опасный карантинный сорняк.

Фото:  пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

