В Петербурге в партии риса из Вьетнама обнаружен опасный карантинный сорняк

В морском порту Петербурга 17 апреля 2026 года при фитосанитарном контроле партии красного риса из Вьетнама была обнаружена зараженность опасным карантинным сорняком — ипомеей ямчатой (Ipomoea lacunosa L.). Общий вес зараженной продукции составил 17 тонн, информирует пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Лабораторная экспертиза, проведенная Санкт-Петербургским филиалом ФГБУ "ЦОК АПК", подтвердила наличие семян этого вредоносного растения. В соответствии с законодательством, партия риса не была допущена на территорию Российской Федерации.

Ипомея ямчатая — это однолетнее травянистое растение, способное производить до 15 000 семян на одно растение. Семена сохраняют жизнеспособность в почве на протяжении длительного времени. Основные места обитания сорняка — это земли с нарушенным растительным покровом, такие как обочины дорог и пустыри. Ипомея ямчатая обвивает соседние растения, что приводит к их угнетению и снижению урожайности, особенно в посевах хлопчатника и сои.

Фото: Пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора