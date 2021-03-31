Десять человек подрались из-за ссоры двух мужчин на Суворовском проспекте

Массовая потасовка произошла в ночь на 2 мая в сквере у дома 32 по Суворовскому проспекту.

В субботу, 2 мая, около полуночи в полицию поступило сообщение о драке в сквере у дома 32 по Суворовскому проспекту. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские и задержали десятерых участников потасовки, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Для выяснения обстоятельств задержанные доставлены в территориальные отделы полиции. Установлено, что все они — жители Санкт-Петербурга. Причиной конфликта, по предварительной информации, стали неприязненные отношения между двумя мужчинами, каждый из которых позвал для разрешения спора свою подмогу.

В результате драки двое участников с ножевыми ранениями груди госпитализированы. Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал, что в подвале дома в Выборге нашли труп мужчины с повреждениями лица.

Фото: Piter.TV