В подвале дома в Выборге нашли труп мужчины с повреждениями лица

По подозрению в причастности к преступлению задержаны трое.

Днём 2 мая в полицию Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение об обнаружении трупа в подвале одного из домов по Сайменскому шоссе в посёлке имени Калинина. На месте происшествия полицейские нашли тело мужчины с видимыми телесными повреждениями лица. Личность погибшего установлена — им оказался 50-летний житель Выборга.

В ходе выяснения обстоятельств выяснилось, что накануне 33-летний местный житель в своей квартире на том же Сайменском шоссе распивал спиртные напитки с приятелем. Между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс оппоненту не менее десяти ударов кулаками по лицу, после чего ушёл из квартиры.

Оперативники также задержали по подозрению в причастности к преступлению 34-летнего жителя посёлка Большое поле и 36-летнюю женщину. В отношении них составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Проверочные мероприятия продолжаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

