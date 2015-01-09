4 моста перекроют в Петербурге в День ВМФ

Переправы и близлежащие к ним улицы будут недоступны для проезда с 7:00 до 14:00.

В воскресенье, 30 июля, 4 моста в Северной столице перекроют в связи с проведением Дня ВМФ. Об этом пишет Петербург2 со ссылкой на пресс-службу СПб ГБУ "Мостотрест".

Речь идёт о Благовещенском, Дворцовом, Троицком и Литейном мостах. Переправы и близлежащие к ним улицы будут недоступны для проезда с 7:00 до 14:00.

Ограничения повлияют на движение общественного транспорта: маршруты поменяют 16 автобусов, 9 троллейбусов и 2 трамвая.

Ранее мы сообщили о том, что в выходные Дворцовый мост разведут под плейлист ко Дню ВМФ.

Фото: Piter.TV