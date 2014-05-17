В выходные Дворцовый мост разведут под плейлист ко Дню ВМФ

Шоу "Поющие мосты" пройдёт под тематический плейлист.

В ночь на 29 и на 30 июля шоу "Поющие мосты" состоится под тематический плейлист ко Дню Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Так, Дворцовый мост в предстоящие выходные будет разведён под "Танец советских матросов" из балета "Красный мак", марш "Кронштадт" в оркестровом звучании и другие композиции, связанные с мореплаванием.

Добавим, что за время существования шоу "Поющие мосты" в Петербурге его посетили более 20 млн зрителей.

19 июля Дворцовый мост разводили под композиции "Могучей кучки" в честь 130-летия Маяковского.

Фото: Piter.TV